واشنطن: نتوقع أن تمتثل كل دولة نقدم لها السلاح لقوانين الحرب
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء.
جاء ذلك بعد أن قالت واشنطن يوم السبت الماضي، إنها سمحت ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.
وأضاف ميلر للصحفيين، اليوم الإثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد عقد اجتماعات مطلع الأسبوع مع الإسرائيليين وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.