واشنطن: نتوقع أن تمتثل كل دولة نقدم لها السلاح لقوانين الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء.

جاء ذلك بعد أن قالت واشنطن يوم السبت الماضي، إنها سمحت ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.