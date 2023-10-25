3 عوامل تؤثر على الغزو البري الإسرائيلي لغزة
رأى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هناك 3 عوامل تؤثر على الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، في حال حدوثه.
وذكرت الصحيفة أن "أي حرب مدن تتأثر غالباً بثلاثة عوامل رئيسية: أولها البيئة الحضرية؛ إذ ستواجه القوات، في حالة غزة، بيئة ثلاثية الأبعاد تُصعّب حرية المناورة وتنفيذ المهام؛ بسبب وجود بنايات شاهقة الارتفاع واكتظاظ سكاني يصل في بعض المناطق إلى 700 ألف نسمة ضمن 20 ميلاً مربعاً فقط".
وثانيها العلاقة بين المدنيين والمقاتلين، إذ لا يخفى أن حماس هي السلطة الحاكمة، والممولة لكل شيء في غزة منذ أعوام طويلة.
ويُضاف إلى ذلك، بحسب الصحيفة، قناعة الكثيرين من السكان برؤى وتوجهات وأهداف حماس، ويُعززها البغض والكره الشديدان تجاه الإسرائيليين.
أما العامل الثالث فهو سياسي يتمثل بالضغوطات والدعم المقدم من الدول، إذ إن جميع حروب المدن تبدأ سريعة لكنها تعود لتتباطأ تدريجيا، وتستهلك وقتًا أطول بكثير مما كان مقررًا.
وأضافت الصحيفة أن ذلك "يتسبب بإصابة الداعمين بحالة من الملل واستنزاف المقدرات، ويُنمي على الجانب الآخر جوانب المعارضة السياسية والرافضين للحرب، ويزيد من حجم الضغوطات على القوات المهاجمة".
وحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل، على ما يبدو، لن تتراجع عن خوض حرب برية محفوفة بالمخاطر ستكشف قوة الإرادة لدى الطرفين، ومهارة كل منهما في استثمار عوامل الدعم والنجاح المتوفرة لديه".
وأكدت: "لا محالة، ستكون حربا تمتد لأشهر وسيسقط فيها الكثير من القتلى، وستتضرر منها اقتصادات كثيرة، وقد تفتح بابًا لصراع إقليمي أوسع وأخطر".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"