مقتل 53 صحافيًا خلال حرب غزة
قُتل 53 صحافيًا وعاملاً في مجال الإعلام خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقًا لإحصاء للجنة حماية الصحافيين نُشر، الثلاثاء.
وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إن "هذه الحصيلة تشمل 46 فلسطينيًا، و 4 إسرائيليين، و3 لبنانيين، قُتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
وأضافت اللجنة غير الحكومية على موقعها الإلكتروني أن "11 صحافيًا أصيبوا بجراح وفقد 3 منذ بداية الحرب، وتم اعتقال 18 صحافيًا"، موضحة: "يواجه الصحافيون في غزة مخاطر كبيرة خلال محاولتهم تغطية النزاع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وخلل الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".
وآخر الضحايا صحافيان من قناة "الميادين" اللبنانية الموالية لإيران، قُتلا إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، الثلاثاء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.