مقتل 53 صحافيًا خلال حرب غزة

قُتل 53 صحافيًا وعاملاً في مجال الإعلام خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقًا لإحصاء للجنة حماية الصحافيين نُشر، الثلاثاء.

وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إن "هذه الحصيلة تشمل 46 فلسطينيًا، و 4 إسرائيليين، و3 لبنانيين، قُتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".