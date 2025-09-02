logo
العالم العربي

إسرائيل تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية (فيديو)

جنود من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمصدر: تايمز أوف إسرائيل
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 4:26 ص

اقتحمت القوات  الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء، وأصابت شخصا على الأقل بالرصاص واعتقلت آخرين، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت التقارير بأن القوات أطلقت الرصاص على شاب في بلدة  طمون بطوباس قبل اعتقاله، كما داهمت عددا من المنازل في محافظات نابلس وطولكرم وطوباس وجنين والخليل، واعتقلت مجموعة من الأشخاص بينهم رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة.

وأظهرت صور آثار دمار خلفتها جرافات إسرائيلية خلال الاقتحامات في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بأن منطقة التل في بلدة سنجل شمال  رام الله تعرضت لهجوم من مستوطنين قبل أن يشتبكوا مع أهالي البلدة.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس على إسرائيل.

 ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الفلسطينيين، برصاص الجنود الإسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية، ووفق بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا بين مدنيين وجنود، في هجمات أو عمليات عسكرية في الضفة، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية.

