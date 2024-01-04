وسط تصاعد المعارضة.. مسؤول أمريكي يستقيل بسبب موقف بايدن تجاه غزة

استقال مسؤول أمريكي من أصول فلسطينية في وزارة التعليم الأمريكية، من منصبه؛ بسبب اختلافه مع دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحركات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعرب طارق حبش، المعين السياسي الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الوزارة، في خطاب استقالته عن رفضه تمثيل إدارة يعتقد أنها تغض الطرف عما يعتبرها فظائع ضد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن استقالة حبش تأتي بعد سلسلة من الأصوات المعارضة داخل الإدارة الأمريكية، بما في ذلك أكثر من 800 موظف يحثون الرئيس بايدن على دعم وقف إطلاق النار، في وقت تجاوز فيه عدد القتلى في غزة الـ22 ألفا، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.