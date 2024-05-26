حرق مزارع ومنازل.. ميليشيا الحوثي تبدأ خطة لإخلاء بلدات في شرق صنعاء

أكدت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" أن ميليشيا الحوثي بدأت بتنفيذ خطة لإخلاء بلدات في شمال شرق صنعاء، تتضمن حرق المنازل والمزارع في تلك المناطق، لمنع سكانها من العودة إليها.

وشنت ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمالي البلاد، حملة ضد المدنيين في بعض بلدات مديرية نِهم، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي أحرقت عددا من منازل المواطنين ومزارعهم الأسبوع الماضي، في بلدتي "قَروَد" و"الفرضة" بمديرية نِهم المتاخمة لمحافظة مأرب، بينها منازل مناصرين لها ومقاتلين كانوا في صفوفها.

وأشارت المصادر، إلى أن الحوثيين يمنعون سكان هذه المناطق من العودة إلى منازلهم ومزارعهم، نتيجة عدم ثقتهم بمناصريهم، وخشيتهم من إثارة أي أفعال قد تربك حسابات الميليشيا، كون هذه المناطق تعدّ المدخل الشرقي إلى العاصمة صنعاء، والتي سبق أن وصلت إليها قوات الحكومة الشرعية في العام 2016، وسيطرت على بعض مناطقها أربعة أعوام متتالية.

وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن الحوثيين يواصلون عمليات تهجير المواطنين من مناطقهم، تمهيدًا للاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، في مشهد تكرر على مدى السنوات الماضية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

مشيرة إلى تعزيزات عسكرية أرسلتها ميليشيا الحوثي، قبل أمس، من أمانة العاصمة صنعاء، إلى مديرية نهم، بهدف إرهاب المواطنين وثنيهم عن التفكير في العودة إلى مناطقهم.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الموالين لمليشيا الحوثي من سكان بلدتي "قَروَد" و"الفرضة" بنهم، يشكون قيام عناصر الحوثيين بإحراق منازلهم ومزارعهم، على الرغم من قتالهم إلى جانب الحوثيين في عدة جبهات.