هيئة الانتخابات لـ "إرم نيوز": الاستحقاق الرئاسي التونسي في خريف 2024

تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في خريف العام 2024، وفقا لما كشفه المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز".

وقال المنصري إنه تم رصد ميزانية خاصة بالانتخابات الرئاسية ستتم المصادقة عليها قريباً، مشيرا كذلك إلى أن "الهيئة تستعد لإجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 24 كانون الأول ديسمبر المقبل، وهي انتخابات ستمهد لوظيفة تشريعية بغرفتين لأول مرة في تونس".

وأوضح المنصري أن "الغرفة الأولى انطلقت في أعمالها، والغرفة الثانية ستنطلق قريبا، لأن لديهما تقريبا تكاملا بخصوص بعض المجالات التي يفرض القانون المصادقة عليها ثنائيا، لذلك فإن استكمال الوظيفة التشريعية يفرض وجوبا إرساء الغرفة الثانية في آخر آذار مارس المقبل".

وأشار المنصري إلى أنه "لأول مرة ستكون الانتخابات المحلية على مستوى 20153 دائرة انتخابية، ولأول مرة ستكون على الأفراد لدورتين، إضافة إلى أن كل عمادة سيكون لها ممثل، وهذا ما يفسر وجود صعوبة لوجستية تتطلب تحضيرا خاصا وبذل مجهود أكبر".