ما دلالات زيارة رئيس أركان جيش الجزائر لروسيا؟

يجري رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، في سياق دولي وإقليمي يتسم بشدة الاستقطاب.

ولا يعتبر تبادل الزيارات بين المسؤولين العسكريين الجزائريين والروس حدثا نادرا، بحكم العلاقات القوية التي تربط البلدين، وباعتبار أن موسكو مزود رئيسي للجيش الجزائري بالعتاد.

وذهبت بعض التقديرات إلى أن الزيارة التي التقى خلالها شنقريحة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تؤشر على التقارب المتسارع بين البلدين مؤخرا، في ظل مساعي موسكو لإحياء وتعزيز شراكاتها الإقليمية.

تنشيط التعاون العسكري

وتأتي الزيارة بعد أن قام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مؤخرا بزيارات شملت روسيا والصين، اعتبرها محللون محاولة لخلق توازن في علاقات البلاد الخارجية، ارتباطا بالصراع الغربي الروسي.

وقرأ محللون زيارة شنقريحة بأنها "محاولة لتنشيط روابطها العسكرية القديمة مع روسيا، لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الأمنية والسياسية المضطربة".

أما على مستوى روسيا فإن الزخم الذي حظيت به الزيارة، ربما يشير إلى محاولة من موسكو لإظهار قوتها الإقليمية وأن الغرب لم يستطع حصارها استراتيجيا، رغم مساعيه الحثيثة في هذا الاتجاه.

وتعمل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على محاصرة وتحجيم النفوذ الروسي في عدة مناطق حول العالم، خاصة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، في فبراير 2022.

شراكة أكثر عمقا

وتوقع المحللون أن تعمل الجزائر من خلال تعزيز الشراكة العسكرية مع روسيا عبر زيارة شنقريحة، على تأمين الحصول على معدات عسكرية وأمنية لا يمكن الحصول عليها من شركاء غربيين تقليديين مثل فرنسا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الوزير سيرغي شويغو أكد خلال المباحثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري أن العلاقات الروسية الجزائرية "تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي".

ونقل البيان قول شويغو: "روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم ضغوط الغرب (..) روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال أمن شمال إفريقيا ومستعدة للمساهمة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".

وعلى الرغم من الطابع العسكري للزيارة إلا أن مراقبين يربطونها بتحركات تبون السابقة، ويعتبرون أن كل ذلك يستبطن رغبة في بناء شراكات جديدة أكثر عمقا، بما يشمل إعادة هندسة علاقات الجزائر في وقت يشهد فيه النظام الدولي منعطفا، بدا أكثر وضوحا منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.