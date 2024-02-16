"حياة بدائية".. نازحو غزة يتدفؤون بإشعال أنقاض منازلهم

لم يكن يقدم على شراء الحطب قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلا بعض العوائل بهدف التدفئة في فصل الشتاء، لكن الحرب المستمرة حوّلت حياة سكان قطاع غزة جميعًا إلى الحياة البدائية، حيث شرع بعضهم بإشعال أنقاض المنازل المدمرة لغرض التدفئة.

ويخرج الفلسطيني المسن أبو محمد حسن في مهمة شاقة وخطيرة بحثًا عن الخشب والحطب تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وترافق الطفلة مريم ذات الأعوام الـ7، جدها الحطاب في رحلة البحث اليومية شمالي القطاع لجمع ما يمكن من أغصان الأشجار وخشب الأبواب والنوافذ وغيرها من بقايا المنازل المدمرة، لاستخدامها في إشعال النار.