أمام تعثر المسارات الانتقالية.. دعوات ليبية لتفعيل "دستور الاستقلال"

أعرب أنصار العودة إلى الملكية الدستورية في ليبيا عن استغرابهم من تجاهل بعثة اللجنة الاستشارية، التي عملت تحت إشراف الأمم المتحدة، لخيار استطلاع رأي الشعب والنخب السياسية بشأن الدستور التأسيسي المعتمد عام 1951، والذي شكّل الأساس القانوني لاستقلال البلاد.

وجاء ذلك عقب إصدار اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها النهائي، الذي عرض أربعة خيارات رئيسية لتجاوز العقبات التي تعرقل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المتوقفة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتضمّنت المقترحات: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد؛ أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا ثم اعتماد دستور دائم؛ أو إقرار دستور دائم قبل التوجه للانتخابات؛ بالإضافة إلى خيار تشكيل لجنة حوار سياسي استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى حسم الملفات العالقة المتعلقة بالقوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور.

إلا أن هذه الخيارات قوبلت بانتقادات من أطراف ليبية ترى في العودة إلى الملكية الدستورية حلًا مستقرًا. وقد عبّر ناشطون على منصات التواصل عن رفضهم لتجاهل خيار العودة لدستور 1951، خصوصًا مع تصاعد الجهود التي يقودها محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد في العهد الملكي، والذي يواصل منذ عامين إجراء مشاورات واسعة مع أعيان وقادة سياسيين وممثلي المجتمع المدني، معلنًا استعداده لتوسيع تلك المشاورات لتشمل كافة شرائح المجتمع، بمن فيهم أعضاء النظام السابق.

لكن هذه المساعي تصطدم بتحديات كبيرة على رأسها الانقسام السياسي والعسكري بين الشرق والغرب، إضافة إلى موقف التشكيلات المسلحة التي يصعب إقناعها بتبني مشروع الملكية الدستورية.

ويُذكر أن دستور عام 1951 نص على نظام اتحادي يُقسّم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم: برقة في الشرق، وطرابلس في الغرب، وفزان في الجنوب، تحت مسمى "المملكة الليبية المتحدة"، وقد شهد الدستور تعديلًا جوهريًا في عام 1963 تحوّل بموجبه النظام من اتحادي إلى نظام موحّد ألغى السلطات المحلية للأقاليم لصالح حكومة مركزية واحدة.

ورأى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية في ليبيا، أشرف بودوارة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الدعوات المتكررة للمراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، والتي تتبناها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها، إلى جانب بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي، "لن تُشكل حلًا سهلًا أو فعّالًا للأزمة الليبية".

وأوضح بودوارة أن هذا التعثر يعود إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها غياب الدستور الشرعي والقانوني للبلاد الصادر عام 1951، وانتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة، واستمرار الحروب الأهلية بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية.

وأضاف: "لن يقبل جميع المشاركين في العملية الانتخابية بنتائجها في ظل هذا المناخ".

وفي ظل هذه الظروف، رأى بودوارة أن الواقع يدفع الليبيين إلى التفكير بجدية في حل واقعي وسريع وقابل للتطبيق، من شأنه استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الشعب ومستقبل أجياله.

وفي خضم ما وصفه بـ"المرحلة الحرجة والخطيرة التي تمر بها البلاد"، وجّه بودوارة نداءً إلى القبائل والمدن الليبية كافة، داعيًا إياها إلى دعم ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ليتولى مهامه الدستورية كاملة، وفقًا لدستور الاستقلال الصادر عام 1951، باعتباره خطوة لإنقاذ ليبيا من الانهيار والانقسام والاقتتال، وإنهاء الصراع وسفك الدماء، وإخراج البلاد من النفق المظلم.

وأشار بودوارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تجاهلت رسالة رسمية موقعة من 75 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة، كانت قد وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتطالب بعودة الملكية الدستورية وتفعيل دستور الاستقلال كحل جذري للأزمة الراهنة.

عاد موضوع عودة الملكية الدستورية ليحضر بقوة في النقاشات عبر المنصات التواصل الاجتماعي حيث عبّر العديد من الناشطين عن دعمهم لهذا الخيار، من بينهم الناشط علي أبو شعيرة، الذي أشار إلى أن "بعض القوى الإقليمية والدولية، بما فيها فريق بعثة الأمم المتحدة، يُبدون ترددًا في دعم خيار العودة إلى الملكية، رغم إقرارهم المتكرر، وفي أكثر من مناسبة، بمشروعية هذا المشروع ووجاهته".

ويرى أبو شعيرة أن هذا التردد قد يكون نابعا من إدراك هذه الأطراف بأن عودة الملكية تمثل حلا شاملا وجذريا للأزمة الليبية، وهو ما من شأنه أن يهدد الامتيازات التي راكمتها عبر أدواتها المحلية. وأضاف أن الملكية، بما تحمله من شرعية تاريخية وقانونية، قادرة على اجتثاث الواقع البائس، وصناعة استقرار وطني دائم.

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وكانت ليبيا قد دخلت في مرحلة سياسية مغايرة تماما بعد الانقلاب الذي قاده العقيد معمر القذافي على الحكم الملكي في عام 1969، حيث أُلغيت المؤسسات الدستورية وغابت الحريات، ليُحكم البلد بقبضة مركزية صارمة انتهت بثورة شعبية أودت بالقذافي في عام 2011.

في السياق نفسه، أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لعام 2017، اليوم الخميس، بيانا نددت فيه بما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، واصفة إياها بأنها "تخالف الواقع والقانون".

وأكد أعضاء الهيئة، خلال لقائهم برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، على ضرورة التمسك بالملكية الوطنية للعملية الدستورية، واحترام مخرجات الهيئة المنتخبة من الشعب باعتبارها المرجعية الشرعية لصياغة الدستور.