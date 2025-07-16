"تلفزيون سوريا" نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع: بدء انسحاب الجيش من السويداء
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العالم العربي

"القصف الإسرائيلي يعطله".. بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء

"القصف الإسرائيلي يعطله".. بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء
وحدات الجيش وقوات الأمن عند دخولها السويداءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 7:24 م

قال تلفزيون سوريا نقلا عن مصدر من وزارة الدفاع إن وحدات الجيش بدأت في الانسحاب من محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار تضمن شرطا لانسحابه.

وأكد المصدر أن عمليات الانسحاب بدأت، إلا أن عمليات القصف الإسرائيلي تقوم بتأخيرها.

وشهدت السويداء اشتباكات دامية منذ يوم الأحد على خلفية إشكال بين عشائر البدو ومقاتلين دروز، ليتطور لاحقا لتدخل وحدات من الجيش وقوى الأمن العام، بدعوى بسط السيطرة والأمن في المحافظة.

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يأتي ذلك مع إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق وشيك بين سوريا وإسرائيل لخفض التصعيد برعاية أمريكية.

ورغم الإعلان الأمريكي، لا تزال إسرائيل تقصف أهدافا في مختلف المناطق السورية.

 

 

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