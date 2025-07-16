"القصف الإسرائيلي يعطله".. بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء

قال تلفزيون سوريا نقلا عن مصدر من وزارة الدفاع إن وحدات الجيش بدأت في الانسحاب من محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار تضمن شرطا لانسحابه.

وأكد المصدر أن عمليات الانسحاب بدأت، إلا أن عمليات القصف الإسرائيلي تقوم بتأخيرها.

وشهدت السويداء اشتباكات دامية منذ يوم الأحد على خلفية إشكال بين عشائر البدو ومقاتلين دروز، ليتطور لاحقا لتدخل وحدات من الجيش وقوى الأمن العام، بدعوى بسط السيطرة والأمن في المحافظة.

يأتي ذلك مع إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق وشيك بين سوريا وإسرائيل لخفض التصعيد برعاية أمريكية.

ورغم الإعلان الأمريكي، لا تزال إسرائيل تقصف أهدافا في مختلف المناطق السورية.