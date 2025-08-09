مقترح أمريكي قطري جديد لإنهاء حرب غزة.. ما تفاصيله؟

اتفق مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على صياغة مقترح جديد للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحث ويتكوف وآل ثاني الصيغة الجديدة خلال لقاء في إبييزا الإسبانية اليوم السبت، ليتم عرضها خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين على الاجتماع أن الطرفين أكدا ضرورة وضع خطة لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وكان الوزير الإسرائيلي رون ديرمر قال إن إدارة ترامب ستقدم اقتراحًا "لإنهاء اللعبة"، بحسب تعبيره، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي انتهى إلى الاتفاق على خطة الاحتلال الكامل لغزة.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات للقناة، أنه لا مشكلة في التوصل إلى خطة لإنهاء الحرب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لن تكون مقبولة لدى حماس "وبالتالي ستكون بلا معنى".

وأضاف المصدر نفسه: "حربنا مع حماس، وليست مع الولايات المتحدة، والفجوة بيننا وبين حماس بشأن إنهاء الحرب هائلة، والحديث عن اتفاق شامل أمر عقيم في هذه المرحلة".

وبحسب القناة العبرية، قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لم يتم تحديد الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية الجديدة في غزة بعد، ما يتيح مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا هو سبب تصويت الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد القرار، لرفضهما العودة للمفاوضات مهما حدث.