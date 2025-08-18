بينهم صحفي.. 3 قتلى في هجوم إسرائيلي على حي الصبرة بغزة

قتل 3 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، مساء الاثنين، في هجوم إسرائيلي مفاجئ على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة، التي يحشد الجيش الإسرائيلي قواته على تخومها مهددًا باجتياحها.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي، شن مساء الاثنين سلسلة غارات كثيفة على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة، بعد تقدم لآليات عسكرية باتجاه الحي الذي كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء لأجزاء منه.

أخبار ذات علاقة نتنياهو يزور "فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي لبحث خطط الاجتياح

ومن بين القتلى الصحفي إسلام الكومي الذي يعمل مع صحيفة فلسطينية محلية، وقد قضى بعد قصف منزله، فيما أصيب عدد من أفراد أسرته.

وتراجع الجيش الإسرائيلي إلى أطراف الحي من جديد بعد تقدم مفاجئ لآلياته العسكرية باتجاه الحي، في حين واصل القصف المدفعي وإطلاق النار عبر طائرات مسيّرة وطائرات "كواد كابتر".

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في يوم الاثنين إلى 30 فلسطينيًا قتلوا في غارات متفرقة، في حين قتل عدد منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مراكز توزيع المساعدات.

وواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق خان يونس جنوبي القطاع، وعلى منطقة دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، كما واصل عمليات نسف في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

كما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم قرب بوابة موقع "كيسوفيم" العسكري شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.