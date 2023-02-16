اختطاف 6 مصريين في ليبيا والقاهرة تتحرك لإطلاق سراحهم
تعرضت مجموعة من المصريين للاختطاف على يد عناصر ليبية مسلحة، بحسب ما أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على "تويتر".
وكشف محامي عائلة المختطفين أمير نصيف أن "الواقعة حدثت بتاريخ 3 فبراير/شباط الجاري، حيث جرى اختطاف 6 أشخاص من عائلة مسيحية من مركز البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر".
وقال نصيف، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "المختطفين غادروا البلاد من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى بنغازي في ليبيا، للعمل هناك"، لافتاً أنه "جرى اختطاف الـ6 بعد استقلالهم سيارة في طريقهم إلى المنطقة التي سيعملون فيها".
ولفت إلى أن "عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة مسلحة من الميليشيات، حيث طالب المختطفون بفدية قدرها 15 ألف دينار ليبي لكل فرد (أي ما يعادل 105 آلاف جنيه مصري) لإطلاق سراحهم".
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المختطفين، قال نصيف إنه "جرى تقديم التماس لرئاسة الجمهورية بتاريخ 14 فبراير/شباط، وبلاغ للنائب العام يوم 15".
وأضاف: "هناك تواصل من وزارة الخارجية المصرية معنا، وأبلغتنا أن هناك تحركات جارية وتواصلا مع السلطات الليبية؛ للتوصل إلى المختطفين وإطلاق سراحهم، ونأمل أن يكون نتيجة ذلك خيرا".
وأشار إلى أن "العصابة المسلحة التي اختطفت المسيحيين الـ6 باعتهم إلى عصابة أخرى، طلبت نفس مبلغ الفدية"، لافتاً إلى أن "المختطفين من عائلة واحدة في محافظة سوهاج، وسافروا بدافع العمل بالمعمار".
وشهدت الفترة الأخيرة تعرض مصريين للاختِطاف خلال سفرهم للعمل في ليبيا، والبعض الآخر جرى تحريره بعد تدخل السلطات المصرية.