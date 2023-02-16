اختطاف 6 مصريين في ليبيا والقاهرة تتحرك لإطلاق سراحهم

تعرضت مجموعة من المصريين للاختطاف على يد عناصر ليبية مسلحة، بحسب ما أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على "تويتر".

وكشف محامي عائلة المختطفين أمير نصيف أن "الواقعة حدثت بتاريخ 3 فبراير/شباط الجاري، حيث جرى اختطاف 6 أشخاص من عائلة مسيحية من مركز البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر".

وقال نصيف، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "المختطفين غادروا البلاد من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى بنغازي في ليبيا، للعمل هناك"، لافتاً أنه "جرى اختطاف الـ6 بعد استقلالهم سيارة في طريقهم إلى المنطقة التي سيعملون فيها".