عيد الأضحى.. "زائر حزين" في بلدان عربية

تحولُ الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من الدول العربية دون ممارسة بعض الطقوس قبل وخلال عيد الأضحى المبارك الذي يصادف أول أيامه غدًا الأحد.

واعتادت المجتمعات المحلية في هذه الدول على ممارسة بعض الطقوس التي تتعلق بذبح الأضحية، والزينة في المنازل، وزيارة الأقارب والجيران، وغيرها من العادات احتفالًا بعيد الأضحى.

الأردن

طغت الحرب في غزة المستمرة منذ نحو 9 أشهر على أحاديث المواطنين قبل العيد، إضافة للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أيلول/ سبتمبر المقبل، وبدرجة أقل الظروف الاقتصادية الصعبة التي منعت فئة كبيرة من شراء الأضحية كما جرت العادة.

واعتاد الأردنيون على ذبح الأضحية وإبراز الزينة أمام منازلهم كشكل من أشكال البهجة بمناسبة عيد الأضحى، لكنها غابت هذا العيد كالعيد الذي سبقه.

تونس

لم يثنِ تصاعد الدعوات إلى مقاطعة أضاحي العيد، وسط ارتفاع حاد لأسعارها، عددًا من العائلات التونسية عن شرائها إما عن طريق الاستدانة أو الاقتراض من البنوك أو بواسطة اشتراك عدد منها في خروف واحد.

ويمثل عيد الأضحى واحدًا من أهم المواسم الاستهلاكية لدى التونسيين، كما يمثل الخروف عادة اجتماعية يصعب التخلي عنها.