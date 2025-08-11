مسؤول يمني يروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل كمين محكم استهدف موكبه

كشف رئيس وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات تبادل الأسرى العميد يحيى كزمان لـ"إرم نيوز" وقائع مجريات محاولة الاغتيال التي تعرض لها، مساء الأحد، في الخط العام الرابط بين محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ومدينة العبر شمال غربي محافظة حضرموت.

وقال كزمان: "عقب خروجنا، من محافظة مأرب، في طريقنا إلى المملكة العربية السعودية، وعندما وصلنا تحديدًا إلى منتصف الطريق الفاصل بين مأرب والعبر، تعرض موكبنا المكون من 3 سيارات، وهم طقم حماية وطقم مدرع ومركبة نوع هايلوكس في الأخير، لكمين محكم نصبه لنا مسلحون".

وكان يرافق كزمان، مدير جهاز الأمن السياسي في محافظة الجوف، العميد أحمد حميد دارس، وكان موجودا في طقم الحماية الذي يتقدم الموكب.

وأضاف كزمان: "وعقب تجاوزنا للنقطة الأمنية الموجودة في منطقة (غويربان) إلى الشرق من محافظة مأرب، وتحديدًا عقب مرورنا من النقطة الأمنية المتواجدة هناك بنحو كيلو إلى كيلو ونصف، وقبل وصولنا إلى محطة لتزويد الوقود تحمل نفس اسم المنطقة (غويربان)، وإذ فجأة انفجرت عبوات ناسفة، زُرعت في وقت سابق على جانبي الطريق، ويبدو أنها تعمل عبر جهاز تحكم عن بعد، أو ما يشابه ذلك".

وأشار كزمان إلى أن العبوات لم تنفجر إلا عند وصول الطقم المصفح الذي كان يستقلّه بمحاذاتهم، حيث تجاوز طقم الحماية الذي يوجد به العميد دارس، الكمين بسلام، إلا أن جميع العبوات انفجرت أثناء مرور المركبة التي يوجد بها.

وأوضح كزمان أنه شعر بضغط الهواء بشكل كبير في الانفجار الثاني، ومن شدته غير مسار الطقم المصفح بعض الشيء، وعقب انفجار العبوتين، باشر مسلحون يستقلون سيارات نوع (شاص) كانوا يترقبون الموقف بإطلاق وابل من نيران أسلحتهم نوع (قناصات) باتجاه مركبتي، واستهدفت جميعها زجاج المركبة الأمامي، ولكونها مصفحة ذات جودة عالية لم تتأثر بالانفجارات ولم تخترقها الرصاصات.

وذكر المسؤول اليمني، حينها تعامل طقم الحماية الذي كان في مؤخرة الموكب معهم، ما أجبرهم على الفرار، باتجاه محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وطمأن يحيى كزمان الرأي العام بشأن صحته، لافتًا إلى أنه تعرض فقط لجروح طفيفة، لكن عمومًا خرج هو وكل من كانوا برفقته من ذلك الهجوم المسلح الذي وصفه بـ"الكمين المحكم" بالسلامة.

وقال كزمان: "واصلنا السير بعد الحادث، وعند وصولنا إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، استقبلتنا وحدات عسكرية تابعة لكتيبة المهام. الحمد لله، كانت الأمور مستقرة، والجميع بخير وسلامة".