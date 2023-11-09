موريتانيا تخطط لإحياء التعاون الاستخباراتي في الساحل والقرن الأفريقيين

تسعى موريتانيا إلى إحياء التعاون الاستخباراتي مع شركائها في منطقتي الساحل والقرن الأفريقيين، من أجل تعزيز الأمن في المنطقة ومواجهة تمدد الحركات المتشددة.

وكشف تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية أنّ موريتانيا نظمت اجتماعا استثنائيا في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع الاتحاد الأفريقي ولجنة المخابرات والأمن الأفريقية على وجه الخصوص، من أجل إحياء عمليتي نواكشوط وجيبوتي القديمتين.

وتهدف هذه العمليات، التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات، إلى تعزيز التعاون بين العديد من البلدان في منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي لتعزيز الأمن في القارة، وهي الخطوات التي أصبحت الآن ضرورية في مواجهة التهديد الإرهابي، وفق التقرير.