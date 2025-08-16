الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق عملية نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع ابتداء من الغد
فلسطينيون في أحياء مدمرة من غزةالمصدر: أ ف ب
16 أغسطس 2025، 5:11 م

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء استعداده لنقل سكان غزة من مناطق القتال إلى جنوب القطاع ابتداء من يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إنه بناء على توجيهات المستوى السياسي سيتم التحضير لبدء عملية النقل غدا الأحد "حفاظا على أمن سكان غزة"، على حد قوله.

ولفت المتحدث أفيخاي أدرعي إلى أنه سيتم تجديد توفير الخيhم ومعدات المأوى لسكان القطاع، وتأمين نقل المعدات عن طريق معبر "كرم أبو سالم" بواسطة الأمم الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لنقتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.  

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من خلال وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق وفقًا لاحكام القانون الدولي لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع عزة.

