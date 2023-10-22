نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في تعز

شهدت محافظة تعز جنوب غرب اليمن، اليوم الأحد، حادثتين منفصلتين، الأولى اغتال فيها مسلحون مجهولون مالك إحدى شركات الصرافة، فيما نجا قائد عسكري من مصير مماثل في حادثة أخرى، إثر استهداف مسلح تعرض له، كاد أن يودي بحياته.

ووفقاً لتقارير إعلامية يمنية، فإن رئيس أركان اللواء 35 مدرع، العقيد محمد الجائفي، باغته مسلح مجهول وباشره بتوجيه عدة طلقات من سلاحه، أثناء تواجده في سوق شعبي بمديرية المواسط جنوب مدينة تعز.