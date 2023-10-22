نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في تعز
شهدت محافظة تعز جنوب غرب اليمن، اليوم الأحد، حادثتين منفصلتين، الأولى اغتال فيها مسلحون مجهولون مالك إحدى شركات الصرافة، فيما نجا قائد عسكري من مصير مماثل في حادثة أخرى، إثر استهداف مسلح تعرض له، كاد أن يودي بحياته.
ووفقاً لتقارير إعلامية يمنية، فإن رئيس أركان اللواء 35 مدرع، العقيد محمد الجائفي، باغته مسلح مجهول وباشره بتوجيه عدة طلقات من سلاحه، أثناء تواجده في سوق شعبي بمديرية المواسط جنوب مدينة تعز.
وبحسب التقارير المتداولة، فإن الجائفي أصيب جراء ذلك الهجوم الذي تعرض له، وقد جرى نقله لأحد المستشفيات المتواجدة في تعز لتلقي العلاج، فيما تمكن المسلح من الفرار.
وحتى اللحظة لم تنشر القنوات الإعلامية الرسمية الناطقة باسم القوات اليمنية المسلحة أي تفاصيل حول الحادثة التي تعرض لها القيادي العسكري.
وفي جولة دوار "سنان" الواقعة في شارع التحرير وسط مدينة تعز، اغتال مسلحون مجهولون، على متن دراجة نارية، مالك شركة العقيلي للصرافة، الذي لقيَ حتفه على الفور، فيما استطاع الجناة الفرار، وذلك وفق تقارير إعلامية محلية.