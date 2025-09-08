الحوثيون يعلنون استهداف 3 مواقع في إسرائيل

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية جديدة وصفتها بـ"النوعية"، من خلال استهداف 3 أهداف إسرائيلية متفرقة.

وقال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع، في بيان مصور، "نفذ سلاح الجو المُسيّر، ولليوم الثاني على التوالي، عملية عسكرية نوعية، بثلاث طائرات مُسيّرة".

أخبار ذات علاقة اختراق "رامون".. هل حصل الحوثيون على تقنيات عسكرية جديدة؟

وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه "جرى استهداف مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفًا حساسًا في ديمونة بفلسطين المحتلة".

وأكد المتحدث العسكري أن "العملية العسكرية، حققت هدفها بنجاح"، مشددًا على الاستمرار في مواصلة تنفيذ عملياتهم الإسنادية مع غزة "حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها".

بالتزامن، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفعيل صافرات الإنذار جراء اختراق طائرة مسيرة للأجواء في منطقة "متسبيه شالوم" في البحر الميت، مما نجم عن إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر عسكري، قوله إن "عددا من المروحيات من سلاح الجو تُشارك في ملاحقة مُسيّرة أُطلقت من اليمن، والبحث عنها بعد أن اخترقت الأجواء منذ نحو نصف ساعة، ولم يعثر عليها بعد".