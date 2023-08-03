داعش يؤكد مقتل زعيمه في اشتباكات بإدلب

أكد تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي، يوم الخميس، مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع ما يعرف بـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سوريا.

وأعلن التنظيم المتشدد تعيين خلف لأبي الحسين الحسيني القرشي الذي لقي حتفه، في وقت سابق.

وقال المتحدّث باسم التنظيم، أبي حذيفة الأنصاري، في تسجيل نشرته حسابات تروج محتوى المتطرفين إن زعيم داعش قتل في مواجهة مباشرة مع ما وصفها بـ"هيئة الردة والعمالة"، في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره.

وبحسب تعبير المتحدث، فإن القتيل كان على رأس عمله "فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه".

ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.