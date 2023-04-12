الأمم المتحدة قلقة من طلب فتوى تهدر دم مبعوثها بالسودان
عبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن طلب فتوى تبيح اغتيال مبعوثها الخاص في السودان، مع تصعيد أنصار الرئيس السابق عمر البشير معارضتهم لمشروع اتفاق لتشكيل حكومة مدنية جديدة.
وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد رجل قال إن اسمه عبدالمنعم وهو يتحدث في اجتماع في الخرطوم ضم سياسيين موالين للبشير.
وقال الرجل متحدثا عن فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان: "أنا والله أتبرع باغتيال فولكر وأطلب فتوى لإراقة دمه ولإهدار دمه". وقالت مصادر حكومية إنها فتحت تحقيقا في الأمر.
وقال مكتب الأمم المتحدة في السودان في بيان: "لغة التحريض والعنف لن تؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات على الأرض، لكنها لن تمنع البعثة من الاضطلاع بواجباتها".
وقد يؤدي مشروع الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة إلى تهميش المخضرمين من عهد البشير الذين استعادوا بعض القوة في أعقاب تعثر الانتقال السياسي في أكتوبر تشرين الأول 2021.
ويعارض الموالون للبشير، الذين لهم وجود في الجيش، بعثة الأمم المتحدة وقيادتها. وقال قيادي من حزب المؤتمر الوطني المنحل لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه: "ارتفعت وتيرة عملنا الجماهيري في الفترة الماضية لحماية السيادة الوطنية من التدخل الخارجي وفرض إملاءات خارجية".
وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، هاجمت مجموعات متعاطفة مع نظام البشير محتجين في حي كوبر الذي كان يقيم فيه البشير ذات يوم، بحسب لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان صادر عن نشطاء محليين.