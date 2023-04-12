الأمم المتحدة قلقة من طلب فتوى تهدر دم مبعوثها بالسودان

عبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن طلب فتوى تبيح اغتيال مبعوثها الخاص في السودان، مع تصعيد أنصار الرئيس السابق عمر البشير معارضتهم لمشروع اتفاق لتشكيل حكومة مدنية جديدة.

وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد رجل قال إن اسمه عبدالمنعم وهو يتحدث في اجتماع في الخرطوم ضم سياسيين موالين للبشير.

وقال الرجل متحدثا عن فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان: "أنا والله أتبرع باغتيال فولكر وأطلب فتوى لإراقة دمه ولإهدار دمه". وقالت مصادر حكومية إنها فتحت تحقيقا في الأمر.