هيئة الحكم الانتقالي واللامركزية تُشعل خلافات حادة بين دمشق و"مسد"

يرى خبيران أن تمسّك مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" بالقرار الأممي 2254 (المتعلق بالتسوية السياسية في سوريا)، مقابل تجاهل دمشق له، يعكس فجوة سياسية عميقة تعرقل أي مسار نحو تسوية شاملة.

ويشدد "مسد" على أن أي حل واقعي لا بد أن يمر عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية وفق القرار الدولي، بينما ترفض الحكومة السورية الخوض في هذا المسار، ما يجعل قضايا مثل الاندماج العسكري واللامركزية مرهونة بتفاهمات مؤجلة ومعقدة.

مماطلة في التنفيذ

وقال الكاتب والباحث السياسي، وائل علوان إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحاول تبرير مماطلتها في تنفيذ اتفاق مارس آذار 2025 بشتى السبل، وهي لم تلتزم بحسب ما تقوله الحكومة السورية بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأضاف علون لـ "إرم نيوز" أن "قسد" حاولت الذهاب إلى باريس لعقد مسار جديد من المفاوضات ولم توافق عليه الحكومة السورية، والآن تعيد الأمور إلى الصفر بطرح التفاوض لتشكيل هيئة حكومة انتقالية.

وأكد أنها بذلك تنسف الاتفاق الموقع ضمناً، وأن هذا يعني أنها لا تريد الالتزام بما ألزمت به نفسها بتوقيع اتفاق 10 مارس 2025.

وأوضح أن المشكلة بأن الطرف الذي يستجيب للضغوطات الدولية هو "قسد" التي وقع قائدها مظلوم عبدي على الاتفاق ولديه فريق يتجمع بهذا الاتجاه لا يملك كامل القرار، حيث إن هناك تيارات أخرى ضمن "قسد" ترفض هذه الأمور.

وتابع "مشروع (قسد) أساساً مبني على شيء يتجاوز اللامركزية السياسية ويتجاوز الفيدرالية إلى موضوع أشبه بالكونفدرالية متأثراً بذلك بتجربة شمال العراق".

واختتم علون قوله بأن مطالب "قسد" لا يمكن أن تتوافق مع ما تسير عليه الحكومة السورية، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي، فإذا كان يريد استقرارا حقيقيا في سوريا فعليه أن يمارس ضغطا أكبر على "قسد" يكبح به جماحها في الذهاب إلى شكل شبه انفصالي عن الحكومة السورية.

تعقيدات المشهد

واعتبر رئيس حزب السلام الكردستاني، طلال محمد، أن المسألة معقدة، لأن كل طرف يعمل بحسب استراتيجيته وأهدافه، والإدارة الذاتية و"مسد" يعتبران قرار 2254 وجب التطبيق، خاصة أنه لم يطبق في أيام النظام السابق، ولا بعد سقوطه.

وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذا القرار يحافظ على وحدة سوريا ويتيح بناء جسم انتقالي بكامل الصلاحيات ويحقق أهداف المرحلة الانتقالية لجهة إجراء الانتخابات، وأن تطبيقه سيكون الأفضل للشعب السوري.

يذكر أنه في الرابع عشر من سبتمبر أيلول 2025، انعقد الاجتماع الموسع لمجلس سوريا الديمقراطية، بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، والفعاليات الاجتماعية، والمنظمات النسوية والمدنية، والشخصيات الوطنية المستقلة.

وأكد الاجتماع أن الحل السوري المنشود ينبغي أن ينبع من الإرادة الوطنية الحرة، بعيداً عن الارتهان للمحاور الخارجية، وأن مجلس سوريا الديمقراطية طرف أساسي في صياغة مستقبل سوريا الجديدة.