حزب "الكتائب اللبنانية" يطرح حلولاً لمعالجة "كارثة النزوح" السوري

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل إن لبنان بات كله مخيماً. واعتبر في مؤتمر موسع عقد في مقر حزب الكتائب في بيروت أن "الشعب اللبناني من كل الطوائف يحمل وزر اللاجئين السوريين لأنه يشعر بقلق إنساني".

وقدم الجميل اقتراحات وحلولاً لمعالجة "كارثة النزوح التي تهدد مستقبل لبنان وأبنائه". ومن بين هذه الحلول، إنشاء آلية عادلة وفعالة، لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان، "لا سيما أن الجزء الأكبر منهم، أصبحوا مهاجرين اقتصاديين".

وفي المقترحات أيضاً بحسب الجميّل، تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا، مع إشارته إلى أن العمليات القتالية توقفت في أكثر من 80% من الأراضي السورية.

و دعا رئيس حزب الكتائب إلى نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان، وإلى ترحيل من دخلوا خلسةً أو بشكل غير قانوني، وكذلك المُدانين منهم، وإلى إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية.

كما حث رئيس حزب الكتائب على الشروع في جهود دبلوماسية لتأمين فرص إضافية لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة، و إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية، لإيواء السوريين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى .

و دعا الجميل المجتمع الدولي إلى تقديم حوافز مالية، لتشجيع السوريين على العودة إلى ديارهم، لأنه "من شأنها أن تسهم في توفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص لكسب الرزق، ما يشجع على العودة المستدامة" حسب قوله.

واعتبر رئيس حزب الكتائب أن هذا الملف هو "ملف وطني"، مشدداً على وجوب مقاربة مسألة النزوح بعيداً عن المزايدات "والكلام العنصري الذي لا يليق بنا".