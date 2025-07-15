إيران "قلقة" إزاء اشتباكات السويداء

دانت إيران، الثلاثاء، "الاعتداءات الإسرائيلية" على سوريا خلال اليومين الماضيين، وعبّرت عن "قلقها" إزاء الاشتباكات في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي البلاد.

وعبّر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رفض طهران "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد وحدة الأراضي السورية بالتزامن مع استمرار احتلال جزء كبير منها"، بحسب وكالة "تسنيم".

وانتقد المتحدث ما أسماه "استمرار تقاعس" مجلس الأمن الدولي عن الاعتداءات الإسرائيلية ضد دول المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان وغزة.

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كما أعرب بقائي عن "قلق إيران الشديد إزاء الاشتباكات التي وقعت في منطقة السويداء جنوبي سوريا، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين".

وشهدت محافظة السويداء، خلال اليومين الماضيين، معارك بين مسلحين من البدو وآخرين من الدروز، في أحداث أمنية هي الأعنف في سوريا منذ إطاحة فصائل معارضة بحكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة، بعد ساعات من بدء دخول قواته إليها بالتزامن مع اشتباكات عنيفة وقصف إسرائيلي، بحسب الإعلام الرسمي.