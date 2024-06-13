حرارتها وصلت 72 درجة.. السعودية تحذّر الحجاج من التعرض لأشعة الشمس (فيديو)

حذَّرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، الحجاج من خطر التعرض لأشعة الشمس، وارتفاع حرارة الأسطح إلى 72 درجة في بعض مناطق المشاعر المقدسة.

وأجرت الوزارة في فيديو نشرته على منصة "إكس" فحصًا لدرجات الحرارة في بعض المناطق، إذ وصلت إلى 72 درجة في مسارات الطريق في مشعر عرفات، بينما بلغت 62 درجة في قمة جبل الرحمة.

ونبهت الوزارة من أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، داعية الحجاج إلى استخدام المظلات، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب المشي على الأسطح خلال ساعات الذروة من الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة مساء.