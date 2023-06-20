داني دانون يدعو نتنياهو لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي داني دانون، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وتأتي دعوة دانون، عقب ساعات من هجوم مسلح استهدف مستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية، أسفر عن مقتل 4 مستوطنين وجرح 4 آخرين.

واندلعت عقب العملية، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين عند محور بلدة حوارة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحد منفذي عملية عيلي يقطن في بلدة حوارة، فيما منفذ آخر كان أسيرا سابقا من قرية عوريف في نابلس ويبلغ 26 عاما.