ليبيا.. "اجتماع المجلسين" يثير غضب الدبيبة و"ثوار مصراتة"

أثار اللقاء الاستشاري الذي جمع ممثلين من مجلسي "النواب" و"الدولة" في مدينة مصراتة الليبية انتقادات رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، وكذلك غضب "اتحاد ثوار مصراتة".

وعقد ممثلون من مجلسي النواب والدولة اجتماعا في مصراتة، قالوا إنه يهدف إلى استكمال المشاورات بخصوص "تشكيل حكومة جديدة توصل البلاد للانتخابات".

لكن الدبيبة انتقد الاجتماع بشدة، وأصدر بيانا حول ما سماه "اللقاءات التشاورية الجديدة بين أعضاء المجلسين".

وقال الدبيبة في بيانه: "حينما سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين كنت أنتظر منهم التالي: توافقا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقا لإرادة الشعب، وموقفا ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً بعد أن صارت الأيادي الغادرة الخفية تستهدفهم الواحد تلو الآخر دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات، وبياناً ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون"، وفق تعبيره.