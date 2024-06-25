بشرط إصلاحها.. واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيس للسُلطة في غزة‎

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاكوب ليو، الاثنين، بأن يكون للسلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، دور رئيس في حُكم غزة، بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وقال السفير الأمريكي خلال مؤتمر في مدينة "هرتسليا" الإسرائيلية: "يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة.

وشدد جاكوب ليو على الحاجة إلى "إدارة مدنية" للقطاع الذي دمّرته ثمانية أشهر ونصف الشهر من الحرب، وفق "فرانس برس".

وأضاف ليو: "علينا أن نجد طريقة لجعل هؤلاء الأشخاص يعملون معاً بطريقة تناسب احتياجات الجميع. أعتقد أنّ هذا الأمر ممكن".

وأشار السفير الأمريكي إلى أن وجود سلطة فلسطينية في غزة يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لإسرائيل التي تسعى للقضاء على حماس.

وجدّد ليو التأكيد على أن الولايات المتحدة تؤيد "حلّ الدولتين"، أي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل وتضمن "أمن وكرامة" الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.