السودان.. تسليح المدنيين يزيد اتساع رقعة "الحرب الأهلية"

جماعات إرهابية

وتوقع عضو لجنة تفكيك نظام البشير، أن تتسبب عمليات تسليح المواطنين بشكلها، بـ"تفريخ جماعات إرهابية في المستقبل"، مبينا أن مؤشرات حيال ذلك ظهرت فعليا في منطقة مروي شمال البلاد، إذ نشرت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "المعتصم بالله"، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيه إلى قتال قوات الدعم السريع كما تجرم قوى سياسية تطالب بالتحول المدني الديمقراطي.

وأشار عروة الصادق إلى وجود مجموعات مسلحة عديدة لا تخضع لسيطرة الجيش منها كتائب "البراء، والقعقاع، والبنيان المرصوص"، وهي ميليشيات تتبع للحركة الإسلامية وحزبها السياسي "المؤتمر الوطني".

وأكد أن "هذه الكتائب ستتحكم في عملية تسليح المدنيين الجارية حاليًا، وسيخرج منها أمراء الحرب الجدد، كما ستصبح هذه الكتائب الوجه الجديد لتنظيم داعش، في مصر والسودان، فيما ستتحرك هذه الجماعات للتنسيق مع إخوان مصر في ظل فوضى انتشار السلاح".

تجارة السلاح

واعتبر عروة، تصريح قائد الجيش السوداني الذي أعلن فيه دعمه للمقاومة الشعبية وتسليح المدنيين، بمثابة ضوء أخضر لتجار السلاح في المنطقة.

وكشف أن "هناك معلومات حول وجود مجموعة تنشط حاليًا بدولة مجاورة في تجارة السلاح من خلال استيراده وتوزيعه في السودان"، لافتا أنه "توجد مجموعة كانت مقبوضا عليها في سجن كوبر خرجت عقب اندلاع هذه الحرب، وأصبحت ناشطة اليوم في تجارة السلاح وتعمل كوسيط بين الأطراف المتحاربة في شراء السلاح من بعضهم وتوزيعه على جهات أخرى".

أحداث الدلنج

ورافقت عملية تسليح المدنيين حملة تعبئة، ضد قوات الدعم السريع ومكوناتها القبلية، خصوصًا في ولاية جنوب كردفان، ما أدى لبروز نذر حرب عرقية بين قبائل النوبة والقبائل العربية على خلفية هجوم الدعم السريع على مدينة "الدلنج" قبل يومين.

وحذر حزب الأمة القومي مما يجري في "الدلنج" قائلًا إن "المدينة شهدت خلال هذا الأسبوع أحداث عنف دامية بين الأطراف العسكرية فيما بينها، وبين المكونات القبلية بالمدينة"، معتبرا أن تلك الأحداث مدفوعة ممن وصفهم بـ"أيادي الشر من دعاة الفتنة"، الذين عملوا على إشعال الحرب بين مكونات المجتمع المتعايشة لعشرات السنين دون نزاع أو صراع".

وقال الحزب في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "أحداث مدينة الدلنج تؤكد بوضوح الآثار المضرة لاستمرار الحرب واستخدام المواطنين كأدوات في الصراع بين طرفي الحرب؛ مما يهدد السلم الاجتماعي والتعايش في المنطقة".