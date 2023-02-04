ضمن جولة تشمل العراق وموريتانيا.. لافروف يزور السودان الأربعاء المقبل

وأبدى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ترحيب السودان بزيارة وزير الخارجية الروسي، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى ترقية العلاقات الثنائية وإنفاذ برامج التعاون الثنائي وفق مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير السوداني، أن بلاده تتطلع لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وحلها عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، مشيرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الإفريقي والأمن الغذائي وارتفاع تكلفة السلع والخدمات في الدول الأفريقية.