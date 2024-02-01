وزير الدفاع الأمريكي: الوقت الراهن "لحظة خطيرة" في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة في الشرق الأوسط، لكن واشنطن ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وكرر أوستن أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها، والذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين على الحدود السورية الأردنية.

وأكد أن التطورات الأخيرة لا تدفع أمريكا إلى التفكير بسحب قواتها من العراق وسوريا.