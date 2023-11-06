إدانات عربية وإسرائيلية لدعوة وزير إسرائيلي ضرب غزة بالنووي

وقالت الخارجية الفلسطينية، "ندين التصريحات العنصرية الهمجية التي تجرَّأ على الإدلاء بها أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وزير التراث الفاشي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادته".

دعوة للإبادة الجماعية

وعربيًّا امتدت إدانات تصريحات وزير التراث الإسرائيلي "عميحاي إلياهو" إلى أكثر من عاصمة.

ففي الأردن اعتبرت التصريحات "دعوة للإبادة الجماعية، وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضًا مدانًا على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة". وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية على منصة "إكس".