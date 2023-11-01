جدل حاد حول "الحصانة" خلال محاكمة ولد عبد العزيز في موريتانيا

شهدت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، جدلا حادا بين هيئة الدفاع وممثل الدولة حول تفسيرات مادة في الدستور تنص على "الحصانة"، وذلك خلال محاكمته بجانب متهمين آخرين في ملفات فساد.

وتم تمديد جلسات المحكمة المختصة في نواكشوط إلى يومي الأربعاء والخميس، لمواصلة متابعة مرافعات أعضاء هيئة دفاع الرئيس السابق وباقي المتهمين في الملف.

وطلبت النيابة العامة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم السجن 20 عاما في حق ولد عبد العزيز فضلا عن مصادرة ممتلكاته.

ودأبت المحكمة منذ انطلاق جلساتها كانون الثاني/يناير 2022 على عقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وتعليقها في باقي أيام الأسبوع.

ويحاكم الرئيس السابق البالغ 66 عاما، الذي تولى منصبه منذ العام 2008 إلى العام 2019، إلى جانب 10 شخصيات أخرى بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال بتهم الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام المناصب واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

وبدأت مرافعات محامي الدفاع يوم الإثنين الماضي بهدف رئيس هو تبرئة الرئيس الموريتاني السابق بشكل كامل.