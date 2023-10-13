رغم رفض إسرائيل.. مساع مصرية لإيصال تبرعات ومساعدات إلى غزة

تسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي وسط غياب المستلزمات الطبية.

وبتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" حملة لجمع التبرعات، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، إن المواد الغذائية والمستلزمات الطبية تنتظر ساعة الصفر لإيصالها بشكل آمن إلى غزة، مؤكدًا أن هذا لن يحصل إلا بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.