"الدعم السريع" تعلن تدمير قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني في دارفور

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع طاردت الهاربين حتى جنوبي منطقة "مزبد" ومنطقة "أروري" بشمالي دارفور، واستولت على 162 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، وثماني مدرعات (كشكش)، وراجمة 40 ماسورة، ودمرت 30 عربة عسكرية، وقتلت أكثر من 400 من قوات العدو، وأسرت من بينهم مرتزقة أجانب وفق الهويات المضبوطة معهم".

وقال البيان إن "عزيمة قوات الدعم السريع على تحقيق أهداف الشعب السوداني، هي مفتاح السر وراء كل الانتصارات على قوات البرهان والمتشددين وأعوانهم من المرتزقة المأجورين".

ونشرت قوات الدعم السريع على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمعارك التي اندلعت في منطقة "أم بعر" شمالي دارفور، كما استعرضت آليات عسكرية قالت إنها استولت عليها من الحركات المسلحة.

وعرضت الفيديوهات أيضًا مجموعة من المقاتلين الذين وقعوا أسرى في يد قوات الدعم السريع.