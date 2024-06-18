"الدعم السريع" تعلن تدمير قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني في دارفور
أعلنت قوات الدعم السريع تدمير قوة عسكرية تابعة للميليشيات المتحالفة مع الجيش السوداني، خلال معارك ضارية في منطقة "الزرق" شمالي دارفور.
واندلعت المعارك العسكرية، يوم الاثنين، في منطقة "أم بعر" قرب القاعدة العسكرية المهمة لقوات الدعم السريع في منطقة "الزرق" نحو 120 كيلومترًا شمالي مدينة الفاشر.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" إن "مقاتليها حققوا يوم الاثنين، انتصارًا كاسحًا على قوات البرهان ومرتزقة الحركات بـ"أم بعر" في شمالي دارفور، وقضوا على المتحرك بالكامل، واستلموا أعدادًا كبيرة من المركبات والعتاد والأسلحة، ودمروا آليات عسكرية ضخمة، بجانب مقتل قائد المتحرك".
وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع طاردت الهاربين حتى جنوبي منطقة "مزبد" ومنطقة "أروري" بشمالي دارفور، واستولت على 162 عربة قتالية بكامل عتادها العسكري، وثماني مدرعات (كشكش)، وراجمة 40 ماسورة، ودمرت 30 عربة عسكرية، وقتلت أكثر من 400 من قوات العدو، وأسرت من بينهم مرتزقة أجانب وفق الهويات المضبوطة معهم".
وقال البيان إن "عزيمة قوات الدعم السريع على تحقيق أهداف الشعب السوداني، هي مفتاح السر وراء كل الانتصارات على قوات البرهان والمتشددين وأعوانهم من المرتزقة المأجورين".
ونشرت قوات الدعم السريع على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمعارك التي اندلعت في منطقة "أم بعر" شمالي دارفور، كما استعرضت آليات عسكرية قالت إنها استولت عليها من الحركات المسلحة.
وعرضت الفيديوهات أيضًا مجموعة من المقاتلين الذين وقعوا أسرى في يد قوات الدعم السريع.
وتأتي المعارك ضمن المواجهات التي تشهدها مدينة الفاشر منذ العاشر من أيار/ مايو الماضي بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، حيث ظلت تدور بشكل يومي حتى وصلت إلى معقل سيطرة الجيش والحركات في الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة.