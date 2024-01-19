مصادر: الجيش اليمني يحاصر معسكرا لميليشيا الحوثي بصعدة

قالت مصادر عسكرية يمنية، فجر الجمعة، إن قوات الجيش اليمني تفرض حصارًا على أحد المعسكرات الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمال شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمال اليمن.

وأشارت المصادر، في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن الحوثيين شنّوا هجومًا كبيرًا مساء الخميس، على مواقع عسكرية تابعة لقوات اللواء التاسع حرس الحدود، المتمركزة في الأطراف الشمالية من محافظة الجوف، المتاخمة لمحافظة صعدة، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من التصدّي له.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية، شنّت هجومًا معاكسًا على ميليشيا الحوثي، في المناطق الحدودية بين المحافظتين، مكّنها من التقدم إلى الأطراف الجنوبية الشرقية من محافظة صعدة، وسط حالة انهيار لعناصر الحوثيين.