مصادر: الجيش اليمني يحاصر معسكرا لميليشيا الحوثي بصعدة
قالت مصادر عسكرية يمنية، فجر الجمعة، إن قوات الجيش اليمني تفرض حصارًا على أحد المعسكرات الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمال شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمال اليمن.
وأشارت المصادر، في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن الحوثيين شنّوا هجومًا كبيرًا مساء الخميس، على مواقع عسكرية تابعة لقوات اللواء التاسع حرس الحدود، المتمركزة في الأطراف الشمالية من محافظة الجوف، المتاخمة لمحافظة صعدة، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من التصدّي له.
وأكدت المصادر أن القوات الحكومية، شنّت هجومًا معاكسًا على ميليشيا الحوثي، في المناطق الحدودية بين المحافظتين، مكّنها من التقدم إلى الأطراف الجنوبية الشرقية من محافظة صعدة، وسط حالة انهيار لعناصر الحوثيين.
وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومة وصلت إلى تخوم معسكر "طيبة" الاستراتيجي، الخاضع لسيطرة الحوثيين بصعدة، وفرضت حصارًا عليه من الجهتين الجنوبية والشرقية، وسط استمرار المواجهات حتى اللحظة.
ومن جهته، ذكر المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المسلحة، على منصة "إكس"، مساء الخميس، أن قوات الجيش تصدّت لهجوم شنته عناصر ميليشيات الحوثيين، شمالي محافظة الجوف، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي الجهة الجنوبية الغربية من اليمن، استطاعت وحدات عسكرية تابعة للجيش، الخميس، التصدي لهجوم شنه الحوثيون على مناطق في الجبهة الغربية لمدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.
وأفادت مصادر عسكرية لدى قوات محور تعز، التابعة للجيش اليمني، لـ"إرم نيوز"، أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين لعدة ساعات، وتمكنت خلالها القوات الحكومية من التصدي للهجوم، وإجبار الحوثيين على الانسحاب بعد مقتل أكثر من 4 عناصر وإصابة آخرين.