إعلام عبري: لقاء إسرائيلي فلسطيني لنزع فتيل التوتر في الضفة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن لقاء جمع مسؤولين إسرائيليين بالعضو البارز في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ناقش سبل نزع فتيل التوتر في الضفة الغربية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك رونين بار، التقيا في تل أبيب أمس الثلاثاء، حسين الشيخ، وذلك في اجتماع غير معلن قبل حلول شهر رمضان، في محاولة لتخفيف التوترات في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم تمكن ما يقرب من مئة ألف فلسطيني من العودة إلى وظائفهم داخل إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

من جهتها قالت "القناة 12" العبرية إن الاجتماع ناقش مسألة السماح للعمال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا بالعودة إلى وظائفهم من أجل تخفيف الصعوبات والمشاكل الاقتصادية في الضفة الغربية وفي أجهزة السلطة الفلسطينية، التي تفاقمت بسبب الحرب وقرارات الحكومة الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من العمل في الداخل الإسرائيلي.

يتزامن ذلك مع تحذيرات مسؤولين أمنيين من أنه، بعد نحو أربعة أشهر دون عمل، يشعر 100 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بالاستياء والإحباط على نحو متزايد، لعدم قدرتهم على إعالة أسرهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع المزيد من أعمال العنف.

كما حذر "الشاباك" الحكومة من خطورة الاستمرار في منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل، غير أن مسؤولين في الحكومة الائتلافية من بينهم وزيرا اليمين المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" و "إيتمار بن غفير"، يصرون على رفض السماح للفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل.