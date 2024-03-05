تواجه مصاعب.. تمديد مفاوضات هدنة غزة يوما آخر

نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في حماس أن مفاوضين من الحركة سيبقون في القاهرة ليوم آخر لإجراء مزيد من المحادثات بناء على طلب الوسطاء، لتستمر محادثات وقف إطلاق النار بعد مرور يومين دون انفراجة.

وقال القيادي إن الوفد "سيبقى في القاهرة اليوم الثلاثاء لمزيد من المحادثات ومن المتوقع أن يتم إنهاء هذه الجولة من المحادثات في نهاية اليوم".

وعُلقت آمال على أن تكون محادثات القاهرة المحطة الأخيرة قبل التوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في الحرب، وهو هدنة مدتها 40 يوما يتم خلالها إطلاق سراح عشرات الرهائن وضخ المساعدات إلى غزة قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن ثمة مصاعب تواجه مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل للتوصل إلى هدنة، "لكنها ما زالت مستمرة".

ونقلت القناة عن المصدر قوله إن "المباحثات التي تعقد في القاهرة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر ما زالت مستمرة، بهدف التوصل لهدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان"، مضيفاً أن "هناك مصاعب تواجه المباحثات لكنها ما زالت مستمرة"، مؤكداً أنه "لا صحة لعدم الوصول إلى اتفاق حتى الآن".

يذكر أن جولة مفاوضات التهدئة بدأت الأحد الماضي في القاهرة بمشاركة مختصين من مصر وقطر وأمريكا وحركة حماس، دون تفاصيل أكثر ودون ذكر سبب عدم مشاركة إسرائيل.