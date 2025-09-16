إسرائيل تبدأ تنفيذ عملية "عربات جدعون2" في غزة (فيديو وصور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في مدينة غزة، مشيرا إلى أن 40% من سكان المدينة غادروها.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بدأ الجيش تدمير بنى حماس التحتية في مدينة غزة"، معتبرا المدينة "منطقة قتال خطيرة".

وأضاف أن "أكثر من 40% من سكان المدينة انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم"، داعيا بقية السكان لمغادرتها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المرحلة البرية من عملية عربات جدعون 2 بدأت".

وكثف الجيش الإسرائيلي، من هجماته على مدينة غزة بالتزامن مع ساعات فجر اليوم الثلاثاء؛ إذ شن غارات على المناطق الجنوبية والشمالية من المدينة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 41 فلسطينيا منذ ساعات فجر اليوم، جراء غارات إسرائيلية على مختلف مناطق القطاع، تركزت في مدينة غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق الكرامة والشيخ رضوان شمال المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة بواسطة الروبوتات المتفجرة.

كما قصف المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة غزة بالقذائف المدفعية؛ ما أدى لموجات نزوح واسعة من المدينة باتجاه مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية، نيران الأسلحة الرشاشة باتجاه مناطق غرب مدينة غزة التي تكتظ بالسكان النازحين من مناطق مختلفة من المدينة.