"من يهاجمنا سنهاجمه".. نتنياهو يتوعد الحوثيين بـ"درس قاس وثمن باهظ"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته اليوم الأحد، قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، الحوثيين، بدرس قاس وثمن باهظ، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي شنته طائرات مقاتلة إسرائيلية على صنعاء، جاء بتنفيذ متقن.

وزار نتنياهو القاعدة في أثناء هجوم على ميليشيا الحوثي في صنعاء، برفقة رئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو، بحسب ما أورد موقع "واي نت": "النظام الإرهابي الحوثي يتلقى درسًا قاسيًا، وسيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه على دولة إسرائيل. أهنئ رئيس الأركان، وقائد سلاح الجو، وطيارينا على التنفيذ المتقن" وفق تعبيره.

وأضاف: "جميع طائراتنا عادت إلى أراضينا. من يهاجمنا سنهاجمه، ومن يخطط لمهاجمتنا سنهاجمه. أعتقد أن المنطقة بأسرها تشهد قوة إسرائيل وعزيمتها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته أهدافًا عسكرية في صنعاء، بغارات نفذها في وقت سابق اليوم الأحد.

وأكد في بيان أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وهي مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي "حزيز" و"أسار" للطاقة، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود، كان يُستخدم لأنشطة الحوثيين العسكرية.