حرب السودان.. شقيقان داخل البيت وعدوّان في ساحات القتال

تفجرت الحرب في السودان بصورة مفاجئة هذا الشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعلى وقع الصدمة ارتبكت الحسابات واختلت الأوضاع بالنسبة لعائلة محمد جالي المقيمة في منطقة دارفور الصحراوية الشاسعة، التي أصبح أحد أبنائها يقاتل في جانب والآخر يقاتل مع الخصم.

صحيح أن الشقيقين لا يقاتلان في الوقت الحالي في المكان نفسه، لكن الأسرة تخشى أن تدفعهما الحرب في نهاية المطاف إلى مواجهة مباشرة بالسلاح.

وعبر محمد جالي، الذي يعمل في بنك، عن شعوره بالمرارة لأن أحد أشقائه مع الجيش والآخر مع قوات الدعم السريع، ولأن كليهما على الخطوط الأمامية.