حرب السودان.. شقيقان داخل البيت وعدوّان في ساحات القتال
تفجرت الحرب في السودان بصورة مفاجئة هذا الشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعلى وقع الصدمة ارتبكت الحسابات واختلت الأوضاع بالنسبة لعائلة محمد جالي المقيمة في منطقة دارفور الصحراوية الشاسعة، التي أصبح أحد أبنائها يقاتل في جانب والآخر يقاتل مع الخصم.
صحيح أن الشقيقين لا يقاتلان في الوقت الحالي في المكان نفسه، لكن الأسرة تخشى أن تدفعهما الحرب في نهاية المطاف إلى مواجهة مباشرة بالسلاح.
وعبر محمد جالي، الذي يعمل في بنك، عن شعوره بالمرارة لأن أحد أشقائه مع الجيش والآخر مع قوات الدعم السريع، ولأن كليهما على الخطوط الأمامية.
وتضرع إلى الله بأن يحفظ شقيقيه وأن يعودا إلى المنزل سالمين، معبرًا عن كراهيته للحرب، التي اندلعت فجأة في الـ15 من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة بعد انقلاب عام 2021، لكنهما اختلفا هذا العام حول الانتقال السياسي والدمج المزمع لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية.
وخرجت قوات الدعم السريع من رحم ما يسمى بميليشيا (الجنجويد) التي قاتلت في دارفور أثناء الصراع الذي اندلع هناك منذ عام 2003 وأودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص، وما زالت الجماعة تعكف على تجنيد مقاتلين في المنطقة.
ولا يتفوق على قلق الأسرة على الأخوين إلا القلق على الوالد ضعيف الصحة، ويخشون من وصول أنباء سيئة إليه.
وكان مصعب جالي قد أخبر الأسرة في البداية بأنه في الفشقة، بعيداً عن ساحات القتال، لكنه قال لاحقاً إنه كان في نيرتتي في ولاية شهدت بعض الاشتباكات.
ويقاتل يعقوب، وهو الشقيق الآخر، في صفوف قوات الدعم السريع وقال إنه في قلب ساحات القتال، ونظراً لعدم إمكانية التواصل بسهولة مع يعقوب، لم تتمكن الأسرة على مدار أيام من إبلاغه بوصول مولوده الجديد.
وطلب محمد جالي من يعقوب الابتعاد عن الخطوط الأمامية، لكن يعقوب قال إن ذلك سيكون عملاً مخزياً وخذلاناً لرفاقه، وقال محمد جالي إنه يعتقد أن ما يفعله "منطقي ووطني".
ويخشى محمد جالي بشدة أن تحدث بين شقيقيه مواجهة، في حين تشعر الأسرة بقلة الحيلة أمام هذا.
وكتب محمد عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أسأل الله أن يحفظكما في هذه المعركة التي أرى أن الخاسر الوحيد فيها أنا".