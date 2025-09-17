وكالة الأنباء السعودية: السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

خرق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء السورية

مسلحون في السويداءالمصدر: (أ ف ب)
وقع، بعد منتصف ليلة الثلاثاء–الأربعاء، خرق جديد لهدنة وقف إطلاق النار جنوب غرب محافظة السويداء السورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمثل الخرق بإطلاق رمايات مكثفة من رشاشات عيار 23 ملم باتجاه بلدة عرى، مصدرها مواقع انتشار القوات الحكومية في بلدة خربة سمر، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

يأتي هذا الخرق في سياق سلسلة من الانتهاكات المتكررة، إذ سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان في 14 سبتمبر/أيلول الحالي إطلاق نار من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه قرية عرى، انطلق من مواقع القوات الحكومية في منطقة البرج الواقعة غربي القرية، أعقبه رد من الفصائل المحلية المنتمية للطائفة الدرزية، من دون تسجيل إصابات مؤكدة.

