السودان.. "الكتلة الديمقراطية" ترفض المشاركة باجتماعات العملية السياسية

أعلنت مجموعة "الكتلة الديمقراطية" في السودان، الاثنين، رفضها المشاركة في اجتماعات العملية السياسية النهائية، لعدم الاتفاق على الأطراف المشاركة، وآلية اتخاذ القرار.

وانتقدت "الكتلة الديمقراطية" مخرجات الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بين المكون العسكري والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتوصلت إلى تحديد مواقيت لتوقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت، في بيان، عدم تلقيها دعوات للمشاركة في اجتماعات العملية السياسية، مشيرة أن الآلية الثلاثية قدمت فقط الدعوة لبعض التنظيمات الأعضاء في "الكتلة الديمقراطية".