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حريق بسفينة حاويات قرب خليج السويس وسلطات مصر تتلقى نداء استغاثة

حريق بسفينة حاويات قرب خليج السويس وسلطات مصر تتلقى نداء استغاثة
سفينة حاويات تابعة لشركة النقل البحري إم.إس.سيالمصدر: yandex
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 3:37 ص

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إخماد حريق اندلع على متن سفينة الحاويات "بومبا" التابعة لشركة النقل البحري "إم.إس.سي".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد نحو 3 أميال بحرية من منصة "جنوب شرق الحمد"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وجاء في البيان: "تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات (PUMBA) التابعة لشركة (MSC) للنقل البحري".

وأضاف أن الإخطار جاء "بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي على بُعد نحو 3 أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول".

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وأوضح البيان أنه "فور تلقي البلاغ، تم التنسيق العاجل مع الجهات المعنية، وتوجيه عدد من الوحدات البحرية المتخصصة من شركات قطاع البترول للمشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ".

وأشارت إلى أن "الجهود المشتركة أسفرت عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة، بعيدًا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة".

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