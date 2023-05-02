"الدعم السريع" تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني فوق الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع، أنها تمكَّنت من إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني فوق إحدى المناطق السكنية في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت تلك القوات في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قوات الانقلابيين والفلول شنَّت غارات بالطائرات، صباح اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق السكنية بالخرطوم".

وتابع: "تصدَّت لها قواتُنا الباسلة واستطاعت إسقاط طائرة من طراز (ميغ) ظلت تُهاجم وتَقتل المواطنين الأبرياء في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".