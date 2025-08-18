الجيش السوري ينفذ عملية "انتشار وتموضع" في المياه الإقليمية (فيديو)

نفذت القوى البحرية في الجيش السوري، الأحد، عملية تموضع وانتشار على حدود المياه الإقليمية، شهدت إجراء دوريات جوالة لحماية الحدود السورية البحرية الشمالية والجنوبية.

وشاركت في عملية التموضع والانتشار قطع بحرية عسكرية وزوارق حربية ودراجات مائية، إضافة إلى مروحيات رافقت العملية، كما ظهر في المقاطع التي وقفت العملية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقطعاً مصوراً، أظهر عدداً من الزوارق الحربية خلال تنفيذ عملية الانتشار، كما عرضت منصات تابعة للحكومة السورية لقطات مشابهة.

من جهتها، قالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية إن "القوات البحرية في الجيش العربي السوري أعادت تموضعها وانتشرت على امتداد الحدود البحرية الإقليمية بالتنسيق مع دوريات جوالة تعمل على تأمين وحماية السواحل السورية في الجهة الشمالية والجنوبية".