إعلام عبري يرجح اغتيال شخصية إيرانية بارزة في غارة دمشق

كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية، بأن المبنى الذي تعرض للقصف في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، يزوره باعتياد شخصيات إيرانية، وأخرى من ميليشيا "حزب الله"، مرجحة أن يكون هدف القصف هو شخصية إيرانية رفيعة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، صباح الأربعاء، بوقوع غارة على حي سكني بالعاصمة السورية، تسببت بمقتل شخصين.

واستهدفت الغارة حيًا سكنيًا في كفرسوسة بالعاصمة دمشق، يقع على مقربة من مدرسة البيادر.

حي كفر سوسة الذي يضم العديد من المقار الأمنية، تعرض لغارة إسرائيلية سابقة في شباط/ فبراير 2023، تسبب بمقتل عسكريين إيرانيين.

وذكرت قناة "الأخبار 12" أن الهجوم الذي تنسبه مصادر سورية لإسرائيل، نُفذ بثلاثة صواريخ موجهة، وأودى بحياة شخصين، وأن المستهدف كان شخصية إيرانية رفيعة، مضيفة أن البناية التي تعرضت للهجوم تستضيف مقر قيادة لميليشيات إيرانية.