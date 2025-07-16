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المرصد السوري: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة للأمن العام في السويداء

المرصد السوري: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة للأمن العام في السويداء
لحظة دخول قوات الأمن السوري إلى السويداءالمصدر: وزارة الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 8:45 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لقوات الأمن العام في محافظة السويداء، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن المسيرة استهدفت السيارة على طريق ظهر الجبل في المحافظة، التي تدور فيها اشتباكات طاحنة منذ الأحد، دون معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية إلى حد اللحظة.

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وفي دمشق، أفاد المرصد السوري أن غارات إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة ضمن مطار المزة العسكري، وكذلك مقرا سابقا للفرقة الرابعة في المعضمية في ريف دمشق.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية جديدة استهدفت مواقع عدة، طالت مناطق في ريفي دمشق ودرعا.

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إلى ذلك قال مجلس الأمن الدولي إنه سيعقد غدا الخميس اجتماعا طارئا لمناقشة الغارات الإسرائيلية على سوريا، بناء على طلب دمشق.

 

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