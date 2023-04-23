العراق سيفعّل قانون "من أين لك هذا؟" لملاحقة الفاسدين
أعلنت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة لهيئة النزاهة بعد تعديل قانونها، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وقالت عضو اللجنة النائبة سروة عبد الواحد إن "إجراء تعديل على قانون هيئة النزاهة سيمنح بعض التعديلات التي تخدم توسيع صلاحيات الهيئة"، مبينة أن "تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) سيسهم كذلك في الحد من الفساد".
تفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، الذي ينتظر التشريع، سيدعم إجراءات ملاحقة الفاسدين
لجنة النزاهة في البرلمان العراقي
وأضافت عبد الواحد أن "الصلاحيات عندما تتوسع لهيئة النزاهة ستجعلها أمام مسؤوليات أكبر".
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، توجه الحكومة لتنفيذ إجراءات فعلية في الأيام المقبلة لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق.
كما أشارت إلى أن تفعيل قانون "من أين لك هذا؟"، الذي ينتظر التشريع، سيدعم إجراءات ملاحقة الفاسدين.