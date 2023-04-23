العراق سيفعّل قانون "من أين لك هذا؟" لملاحقة الفاسدين

أعلنت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن التوجه لمنح صلاحيات واسعة لهيئة النزاهة بعد تعديل قانونها، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقالت عضو اللجنة النائبة سروة عبد الواحد إن "إجراء تعديل على قانون هيئة النزاهة سيمنح بعض التعديلات التي تخدم توسيع صلاحيات الهيئة"، مبينة أن "تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) سيسهم كذلك في الحد من الفساد".